Parcheggio Torri Morandi a Messina, consegnato il primo lotto

Oggi è stato inaugurato il primo lotto del parcheggio Torri Morandi, alla presenza del sindaco Federico Basile, del vicesindaco Salvatore Mondello, del RUP Vito Leotta e di rappresentanti dell’impresa esecutrice. L’intervento, che prevede la creazione di nuovi spazi di sosta e di aree verdi, mira a decongestionare il traffico veicolare nell’area di Torre Faro, particolarmente affollata in prossimità di Capo Peloro. Questo progetto, in linea con gli obiettivi della transizione ecologica, ha l’obiettivo di ridurre la pressione del traffico limitando l’accesso e la sosta oltre il parcheggio delle Torri Morandi, con benefici ambientali e infrastrutturali per l’intera zona.

Il piano di riqualificazione include la rimozione della pavimentazione esistente, composta da asfalto e cemento, che sarà sostituita con materiali permeabili come la terra stabilizzata. Il progetto complessivo prevede la realizzazione di 378 posti auto, di cui 215 in questa fase iniziale e 10 stalli riservati a persone con disabilità. Alcuni dei parcheggi adiacenti all’Edificio C saranno coperti da pensiline fotovoltaiche, assicurando un’integrazione con le energie rinnovabili.

Le opere di urbanizzazione programmate comprendono l’illuminazione esterna, colonnine di ricarica per veicoli elettrici, un sistema di drenaggio delle acque meteoriche, impianti per l’irrigazione delle aree verdi e un sistema di smaltimento delle acque piovane. La viabilità d’accesso è stata ridisegnata per facilitare l’accesso e l’utilizzo dei nuovi servizi offerti dall’area.

“Abbiamo avviato un’opera strategica per la viabilità di una zona ad alta attrattività turistica,” ha dichiarato il sindaco Basile, sottolineando come questa infrastruttura sia centrale nella visione di sviluppo del territorio. “Andiamo avanti con la politica del fare!”, ha concluso. Soddisfatto anche il vicesindaco Mondello, che ha dichiarato: “Questo progetto è parte di una strategia complessiva iniziata nel 2018, volta a modernizzare le infrastrutture cittadine. Ogni cambiamento richiede tempo e risorse, ma siamo sulla strada giusta per migliorare la qualità della vita urbana.”

