Due donne rapinate dentro casa, una violentata, due arresti a Messina

A Messina, due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per un’aggressione violenta e una rapina ai danni di due giovani donne sudamericane, con uno dei due accusato anche di lesioni personali e violenza sessuale. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, su richiesta della Procura della Repubblica di Messina.

I fatti risalgono al 24 ottobre scorso, quando una delle vittime, una cittadina venezuelana, si è presentata presso il pronto soccorso dell’ospedale “Papardo” riportando diverse lesioni ed ecchimosi. Interrogata dagli agenti della Squadra Mobile, la donna ha riferito di aver subito una violenza sessuale e una rapina. In particolare, ha raccontato che, nel pomeriggio, due uomini erano entrati nell’appartamento che condivideva con una ragazza di origine ecuadoriana. Uno degli aggressori, brandendo una pistola, ha intimato alle donne di consegnare denaro contante per un totale di 910 euro e i telefoni cellulari. Prima di abbandonare l’abitazione, il sospetto ha compiuto atti di violenza sessuale nei confronti della giovane venezuelana.

Le indagini sono state condotte dalla Sezione antirapina della Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica, diretta dal Dott. Antonio D’Amato. Gli agenti sono riusciti a ricostruire le dinamiche dell’aggressione e a identificare i due presunti responsabili. Gli elementi raccolti durante le indagini hanno permesso alla Procura di presentare una richiesta di custodia cautelare, accolta dal Giudice per le indagini preliminari. I due sospettati sono stati successivamente localizzati e arrestati in provincia di Ragusa, dove è stata data esecuzione alla misura cautelare in carcere.

