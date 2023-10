Catania, investimento di 2 milioni per potenziare la linea ferroviaria

Nella prossima legge di Stabilità, è previsto un significativo stanziamento di 2 milioni di euro per migliorare il servizio ferroviario tra Giarre, Catania e l’aeroporto Fontanarossa. Questa iniziativa è stata annunciata dall’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, e il suo omologo alle Infrastrutture, Alessandro Aricò. L’obiettivo principale è incrementare le frequenze dei treni su questa importante tratta ferroviaria, gestita da Trenitalia.

Secondo Falcone, l’investimento consentirà di aggiungere otto coppie di treni alla dorsale ferroviaria jonica, migliorando notevolmente il trasporto tra le località interessate. Questo intervento contribuirà anche a ottimizzare l’utilizzo delle fermate lungo il Passante ferroviario catanese, in particolare tra Ognina e l’aeroporto, attualmente poco frequentate a causa della necessità di adattare l’offerta.

Aricò, invece, ha evidenziato il successo dell’intensificazione delle corse veloci per l’aeroporto di Punta Raisi a Palermo e ha espresso l’auspicio di replicare tale successo per l’aeroporto Fontanarossa. In generale, l’obiettivo è aumentare la capacità delle tratte ferroviarie in Sicilia per far fronte all’aumento del numero di passeggeri che utilizzano gli aeroporti dell’isola, che solo ad agosto hanno superato i due milioni.

L’incremento delle frequenze rappresenta un passo importante per garantire viaggi più comodi e un servizio ferroviario più efficiente per i cittadini e i pendolari di Catania e delle zone circostanti. Con questa iniziativa, il governo Schifani risponde alle esigenze di mobilità della regione e promuove un utilizzo sempre più diffuso del treno nell’area metropolitana di Catania.

In conclusione, l’impegno del governo per migliorare il trasporto ferroviario in Sicilia rappresenta un passo significativo verso un sistema di trasporto più efficiente e sostenibile per i cittadini dell’isola.

© Riproduzione riservata.