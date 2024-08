Ospedale di Patti, Musolino: “Interventi necessari subito”

La senatrice di Italia Viva, Dafne Musolino, accompagnata dal deputato Davide Faraone, ha visitato l’ospedale “Barone Romeo” di Patti per valutare le condizioni operative della struttura. La visita ha seguito le recenti segnalazioni di gravi anomalie riscontrate nel Pronto Soccorso, tra cui un caso di ingessatura effettuata con del cartone e il tragico decesso di una turista di 62 anni, originaria della Sicilia e residente a Milano. La donna, giunta al pronto soccorso con dolori addominali intensi, è deceduta a causa di un’occlusione intestinale diagnosticata in ritardo.

Durante la visita, la senatrice Musolino ha evidenziato le criticità riscontrate, sottolineando che l’ospedale di Patti soffre di una significativa carenza di personale, con meno della metà dei medici necessari per garantire il corretto funzionamento del pronto soccorso. “L’anestesiologia è particolarmente in affanno – ha dichiarato la senatrice – nonostante la presenza di unità operative cruciali come l’Utin, l’Ostetricia, il Centro Trasfusionale e l’Emodinamica. È un ospedale fondamentale che serve un’ampia area”.

La Musolino ha inoltre ribadito l’importanza di visitare personalmente gli ospedali siciliani per comprendere a fondo le problematiche affrontate dai professionisti sanitari e raccogliere le loro istanze, che saranno portate all’attenzione nazionale. In particolare, ha criticato le misure adottate dal Governo Schifani, definite “prettamente populiste”, e ha lamentato la mancanza di risposte concrete da parte dell’assessore regionale alla Sanità, Giovanna Volo, durante un’audizione in Commissione Parlamentare Sanità.

Infine, la senatrice ha richiesto un intervento governativo urgente per affrontare la grave carenza di personale medico, con un’attenzione particolare agli ospedali di frontiera come quelli della provincia di Messina e delle isole minori, dove la necessità di medici è particolarmente acuta.

