Nave “Nerea”: il passo avanti verso il trasporto marittimo sostenibile

Giovedì 11 aprile sarà una data significativa per il settore marittimo, poiché la nave “Nerea” della compagnia Caronte & Tourist Isole Minori si prepara per il suo primo rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) presso il molo Ronciglio del Porto di Trapani. Questo evento segna un passo importante verso un trasporto marittimo più sostenibile e a basso impatto ambientale.

L’Amministratore Delegato, Vincenzo Franza, ha anticipato che questo rifornimento sarà cruciale per la compagnia, sottolineando la necessità di sviluppare infrastrutture portuali adatte al GNL per supportare navi e mezzi di trasporto su strada. Franza ha ribadito l’impegno continuo della compagnia verso soluzioni ecologiche nel trasporto marittimo.

Le navi in servizio, come la “Elio” e la “Nerea”, utilizzano una combinazione di gasolio e GNL per la propulsione, con alcune dotate anche di batterie per la propulsione elettrica durante le operazioni portuali. Tuttavia, la mancanza di infrastrutture e i costi di trasporto hanno ostacolato l’adozione diffusa di questo carburante più pulito.

Il GNL offre significativi vantaggi ambientali, con una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ossidi di azoto e zolfo, e particolato. Tuttavia, la sua adozione è stata rallentata da questioni procedurali e logistiche, compresa la mancanza di infrastrutture portuali adeguate.

Il metodo di bunkeraggio utilizzato, Truck to Ship, permette un approvvigionamento flessibile e replicabile, soprattutto in luoghi dove mancano infrastrutture fisse per il GNL. Caronte & Tourist sta già esplorando l’uso di biogas come carburante alternativo, evidenziando un impegno continuo verso soluzioni sostenibili.

Il supporto delle autorità portuali e dei vigili del fuoco è stato fondamentale per la preparazione di questo evento. Caronte & Tourist auspica una maggiore attenzione verso la creazione e la conversione di flotte aziendali verso il GNL, ma sottolinea l’importanza di investire nelle infrastrutture necessarie per supportare questa transizione.

