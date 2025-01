Ordine dei Medici Trapani: “Sanità in crisi, ma non ci arrendiamo”

Filippo Mangiapane, presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Trapani, ha denunciato le gravi difficoltà che stanno mettendo in crisi il Servizio Sanitario Nazionale e, in particolare, la categoria medica. “Quello che stiamo vivendo non è di certo il periodo migliore,” ha dichiarato, evidenziando come il sistema sanitario soffra di inefficienze che compromettono sia i cittadini sia i professionisti.

L’Ordine dei Medici, istituzione sussidiaria dello Stato con la missione di tutelare la salute pubblica, si trova a fronteggiare una situazione sempre più critica. Tra i problemi principali, spicca la carenza di personale, che, secondo Mangiapane, è diventata insostenibile. “Una volta lavorare nel pubblico era il sogno di ogni medico, oggi non è più così,” ha sottolineato. Questa difficoltà costringe i medici a turni massacranti, con ripercussioni sulla loro vita privata e sull’efficienza del servizio sanitario, aumentando anche i tempi di attesa per i pazienti.

Non meno rilevanti sono le aggressioni, sia fisiche che verbali, subite dagli operatori sanitari, soprattutto nei pronto soccorso e nelle guardie mediche. “L’aumento delle violenze è un problema che richiede interventi urgenti,” ha aggiunto Mangiapane. Parallelamente, cresce il numero di contenziosi giudiziari contro i medici, spesso basati su accuse infondate, che si concludono con un nulla di fatto nel 95% dei casi. Questi episodi minano la fiducia tra cittadini e personale sanitario, oltre a danneggiare l’immagine dei professionisti.

“La nostra non è magia, ma professionalità,” ha ricordato Mangiapane, sottolineando l’impegno quotidiano dei medici per garantire cure adeguate. L’Ordine ribadisce la necessità di misure concrete: rendere più attrattivo il Servizio Sanitario Nazionale, migliorare le condizioni lavorative e garantire maggiore sicurezza. “Il nostro obiettivo rimane un servizio pubblico efficiente e accessibile, perché la salute è un diritto di tutti,” ha concluso.

