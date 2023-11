Spatari: “Promuovere la partecipazione senza discriminazioni”

La prof.ssa Giovanna Spatari, in merito alla convergenza sul programma e il metodo di lavoro con il prof. Giovanni Moschella, ha espresso la sua posizione. La professoressa sottolinea che alcune interpretazioni strumentali hanno travisato questa collaborazione, interpretandola come una distribuzione di incarichi o addirittura come un veto nei confronti di alcuni colleghi per futuri incarichi.

La prof.ssa Spatari ha dichiarato che tali logiche spartitorie non sono coerenti con i principi che hanno sempre guidato la sua attività accademica. Lei è sempre stata orientata verso la massima partecipazione e la linearità nelle decisioni di un gruppo coeso sin dall’inizio.

La professoressa è convinta che la comunità accademica sia pienamente consapevole dell’importanza di un autentico “cambio di passo”. Questo cambiamento mira a realizzare un progetto inclusivo, che promuova la partecipazione di tutti coloro che desiderano contribuire alla crescita dell’istituzione e delle sue iniziative nel territorio.

