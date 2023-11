A scuola di legalità e di sicurezza ferroviaria con la Polizia

La Polizia Ferroviaria di Trapani ha recentemente promosso un incontro con circa 220 studenti dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Montalto” di Misiliscemi. L’iniziativa rientra nel Progetto “Train… to be cool”, dedicato all’educazione alla legalità e alla sicurezza ferroviaria.

Il Progetto “Train… to be cool” è stato ideato nel 2014 in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, convalidato scientificamente dal Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma, ed è rivolto principalmente agli studenti che utilizzano il treno come mezzo di trasporto o frequentano scuole vicine a stazioni ferroviarie, passaggi a livello o linee ferroviarie.

Durante l’incontro, gli studenti delle scuole medie e elementari sono stati coinvolti attraverso filmati, giochi e slide, al fine di sensibilizzarli sulla sicurezza durante i viaggi in treno. In particolare, sono state analizzate le cause degli incidenti ferroviari che coinvolgono gli adolescenti, come la distrazione causata dall’uso del cellulare e degli auricolari vicino alle linee ferroviarie, la sottovalutazione del rischio e i pericolosi “giochi” ferroviari, come i selfie e le challenge.

Durante l’incontro sono state illustrate anche le infrastrutture delle stazioni ferroviarie e le modalità corrette di comportamento vicino ai treni e ai passaggi a livello.

L’iniziativa ha ricevuto un caloroso apprezzamento da parte del corpo docente e degli studenti, ai quali sono stati distribuiti segnalibri e righelli contenenti le regole fondamentali per viaggiare in sicurezza.

