Operazione “Bianco Barocco” a Noto, dieci arresti della Polizia

La Polizia di Stato ha eseguito un’operazione antidroga denominata “Bianco Barocco” nella città di Noto, portando all’emissione di dieci misure cautelari nei confronti di altrettanti individui. L’azione, condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Noto con il supporto della Squadra Mobile della Questura di Siracusa, è frutto di un’indagine avviata nel 2023 e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

L’ordinanza ha disposto la custodia cautelare in carcere per cinque persone, mentre altre cinque sono state sottoposte agli arresti domiciliari. Inoltre, un individuo è stato colpito dalla misura dell’obbligo di dimora, mentre per quattro soggetti già detenuti il provvedimento è stato notificato direttamente in carcere. Le accuse comprendono detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, minaccia e porto abusivo di arma da fuoco.

Le attività investigative si sono basate su tecniche tradizionali e intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre all’analisi di immagini provenienti da sistemi di videosorveglianza. Gli elementi raccolti hanno rivelato un traffico di cocaina, eroina, hashish e marijuana, gestito attraverso un immobile nel centro cittadino di Noto. La droga veniva consegnata agli acquirenti direttamente dal balcone, utilizzando un paniere o tramite lancio, mentre le dosi erano occultate sotto le tegole del tetto.

Nel corso dell’operazione sono state sequestrate tre armi da fuoco, tra cui una pistola Beretta calibro 9, risultata rubata nel 2016, una pistola a salve e una “penna-pistola”, oltre a numerose munizioni di vario calibro.

L’operazione odierna segue gli arresti di due individui avvenuti il 21 gennaio scorso, sempre nell’ambito dello stesso contesto investigativo.

