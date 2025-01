Montalbano Elicona scelta come location per il film “Homo Argentum”

Montalbano Elicona è stato scelto come location principale in Italia per le riprese del film Homo Argentum, diretto dai registi sudamericani Mariano Cohn e Gaston Duprat. La produzione, affidata alla società DEAFILM, ha ricevuto il patrocinio del Comune, che ha garantito supporto logistico all’intera troupe.

Il film, una commedia drammatica ambientata tra Argentina e Italia, racconta il viaggio di un uomo che decide di riscoprire le proprie radici familiari, tornando nel paese d’origine. Qui entrerà in contatto con parenti e abitanti del luogo, vivendo situazioni tanto comiche quanto emozionanti.

Nel cast figurano Guillermo Francella, volto noto del cinema sudamericano e spagnolo, e gli attori siciliani Tony Sperandeo, Aurora Quattrocchi e Tania Bambaci. La troupe, composta da 25 persone, è arrivata nel borgo per girare la scena conclusiva del film, intitolata Troppo dolce, ricevendo un’accoglienza calorosa da parte dell’amministrazione comunale.

Il sindaco Antonino Todaro ha sottolineato l’importanza dell’evento per la promozione del territorio: “Montalbano Elicona si conferma una location privilegiata per grandi produzioni cinematografiche”. L’assessore al turismo Fabio Truglio ha aggiunto: “Questo film rappresenta un’ulteriore occasione di valorizzazione per l’intera area”.

Homo Argentum sarà distribuito a livello internazionale dalla piattaforma Disney, con uscita prevista tra giugno e settembre 2025. Cohn e Duprat vantano una lunga carriera cinematografica, con selezioni ai principali festival mondiali, tra cui Venezia, Cannes e il Sundance Film Festival.

