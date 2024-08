Ospedale di Patti, nessuna sospensione per il Dr. Giovanni Merlo

Il direttore sanitario dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti, Giovanni Merlo, così come la Capo sala del Pronto Soccorso del nosocomio pattese non hanno subito alcun provvedimento di sospensione in seguito all’evento verificatosi al pronto soccorso, durante il quale un paziente con una frattura al perone si è visto applicare una “stecca” di cartone. Nonostante siano circolate diverse voci in merito, è emerso che tali notizie risultano infondate. Il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, Giuseppe Cuccì ha confermato che le conclusioni dell’ispezione, condotta dalla commissione incaricata dall’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, sono ormai ben note e sono state rese pubbliche durante un recente incontro con la stampa. (Leggi l’articolo)

Nel corso della conferenza, infatti, non è emerso alcun riferimento specifico alla posizione del direttore sanitario Giovanni Merlo e della capo sala lasciando quindi intendere che non vi sia stata alcuna sospensione nei suoi confronti. Interpellato in merito alla vicenda il dottor Giovanni Merlo non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione.

