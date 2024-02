Lutto a Tortorici: raccolta fondi per la famiglia di Stefano Iuculano

La città di Tortorici è pervasa da dolore e sgomento a seguito della tragica morte di Stefano Iuculano, un 42enne originario del luogo, avvenuta recentemente a Praga. Pur risiedendo a Milano per motivi professionali da diversi anni, Stefano era un individuo ampiamente conosciuto nell’area circostante di Nebrodi. I social media sono stati invasi da messaggi di sgomento e cordoglio per la sua prematura dipartita.

In risposta a questa perdita devastante, alcuni amici stretti di Stefano hanno deciso di avviare un’iniziativa di raccolta fondi per sostenere la sua famiglia in questo momento di difficoltà. Il loro obiettivo è offrire un contributo significativo per alleviare il peso finanziario derivante dalla sua scomparsa improvvisa all’estero.

Uno dei promotori della raccolta fondi ha dichiarato: “La notizia della prematura scomparsa del Caro Stefano Iuculano ha lasciato senza parole e con un’infinità tristezza l’intera comunità. Come suoi amici, ci sentiamo in dovere di organizzare questa raccolta fondi da destinare alla famiglia, in maniera tale da contribuire alle spese che dovranno affrontare essendo che è venuto a mancare all’estero. Un piccolo gesto di solidarietà nei confronti di una persona amica di tutti”. La raccolta fondi rappresenta un modo tangibile per onorare la sua memoria e supportare coloro che gli erano più vicini.

