Ratificato accordo per la messa in sicurezza della discarica di Mazzarrà

È stato formalmente ratificato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) l’accordo quadro che avvia l’erogazione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinati alla messa in sicurezza della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea. Tale decisione rappresenta un traguardo cruciale per il territorio, frutto di un lungo percorso di impegno politico e amministrativo.

L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Carmelo Pietrafitta, in carica dal novembre 2017, ha dedicato anni di lavoro a questa causa. La discarica, da tempo fonte di preoccupazioni per la comunità, aveva aggravato la sua pericolosità a seguito dell’incendio del 25 giugno 2022, rendendo indispensabili interventi strutturali per evitare ulteriori danni ambientali e sanitari.

L’accordo, siglato dal Ministro Gilberto Pichetto Fratin, dall’Onorevole Tommaso Calderone, dall’Assessore Regionale Roberto Di Mauro, dal dirigente del Dipartimento Acqua e Rifiuti e dal dottor Arturo Vallone, prevede un finanziamento complessivo di 32 milioni di euro. Le risorse copriranno la progettazione, la realizzazione e il collaudo di opere mirate al confinamento delle sorgenti di contaminazione, al risanamento delle matrici ambientali e alla chiusura con riqualificazione dell’area dismessa.

Il Sindaco Pietrafitta ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto: “Per il nostro territorio è una giornata storica, un risultato frutto della sinergia con l’Onorevole Calderone e l’Assessore Di Mauro”. Il primo cittadino ha sottolineato come la messa in sicurezza della discarica rappresenti anche un’opportunità di rilancio per un territorio vocato a florovivaismo, agricoltura e turismo.

