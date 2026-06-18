Ondata di calore con l’anticiclone africano, attesi picchi fino a 40 gradi

L’Italia si prepara ad affrontare una fase di caldo intenso e prolungato che, secondo le elaborazioni meteorologiche, potrebbe estendersi almeno fino ai primi giorni di luglio. A delineare lo scenario è Luca Lombroso, meteorologo e redattore di Meteored Italia, che evidenzia come la stabilità atmosferica sia favorita dalla presenza di un vasto anticiclone sull’Europa centro-occidentale.

L’avvicinarsi del solstizio d’estate, previsto per il 21 giugno, coincide con l’avvio di una nuova fase caratterizzata da temperature elevate e persistenti. Sul Nord Italia è attesa una pressione atmosferica intorno ai 1025 hPa, mentre in quota l’afflusso di aria calda sarà sostenuto dalla presenza dell’anticiclone subtropicale e da una debole saccatura posizionata a ovest della Penisola Iberica.

“Alla componente atmosferica si aggiungono la subsidenza, che riscalda ulteriormente l’aria per compressione, e la massima elevazione stagionale del sole alle nostre latitudini”, spiega Lombroso.

Per venerdì 19 giugno sono previste condizioni stabili e soleggiate su gran parte del Paese, con isolati temporali di calore limitati alle aree montuose. Le temperature massime potranno raggiungere i 38 gradi nelle regioni centro-settentrionali e i 34 gradi al Sud, mentre le minime notturne resteranno oltre i 20 gradi.

Nel fine settimana il caldo sarà particolarmente intenso nelle pianure e nei centri urbani interni. Tra Torino e Bologna i valori potranno avvicinarsi ai 39 gradi, mentre Verona e Perugia registreranno temperature leggermente inferiori ma accompagnate da livelli di umidità più elevati.

“Superata la temperatura convettiva di 36 gradi, la convezione tende ad autosostenersi. In queste condizioni possono svilupparsi temporali di calore secchi, con precipitazioni limitate, virga e raffiche discendenti anche intense”, precisa il meteorologo.

L’inizio della quarta settimana di giugno sarà ancora dominato dall’afa. I modelli ECMWF stimano valori compresi tra 36 e 38 gradi, mentre il modello ICON ipotizza punte fino a 40 gradi per più giorni consecutivi. Le proiezioni a medio termine indicano inoltre l’assenza di significative perturbazioni almeno fino ai primi di luglio, configurando una delle ondate di calore più durature degli ultimi anni. – Fonte Meteored Italia.

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