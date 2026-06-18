Viabilità con semaforo a Calavà, nessuna chiusura della Statale 113

L’Amministrazione comunale è intervenuta per chiarire alcune informazioni diffuse nelle ultime ore riguardanti la viabilità lungo la Strada Statale 113 e gli interventi programmati nella galleria Calavà I.

Secondo quanto precisato dall’ente, il provvedimento emanato da ANAS è finalizzato esclusivamente all’esecuzione di rilievi tecnici all’interno della galleria e non comporta alcuna interruzione del traffico lungo l’arteria stradale.

Le attività previste si svolgeranno nella giornata di lunedì 22 giugno. Per consentire l’esecuzione delle verifiche tecniche in condizioni di sicurezza, sarà adottata una regolamentazione temporanea della circolazione mediante l’istituzione di un senso unico alternato.

La modifica alla viabilità interesserà la fascia oraria compresa tra le 9 e le 22 e sarà gestita attraverso un impianto semaforico che disciplinerà il transito dei veicoli nei due sensi di marcia. La misura è stata predisposta per permettere lo svolgimento delle operazioni previste senza rendere necessaria la chiusura della strada.

L’Amministrazione ha inoltre ribadito che continuerà a seguire l’evolversi della situazione e a mantenere costantemente informata la cittadinanza in merito a eventuali variazioni o ulteriori disposizioni che dovessero essere adottate.

“L’ordinanza emessa da ANAS riguarda esclusivamente l’esecuzione di rilievi tecnici all’interno della galleria Calavà I e non prevede alcuna chiusura della Strada Statale 113”, viene precisato nella comunicazione diffusa dall’ente.

Resta pertanto confermata la percorribilità della Statale 113, con l’unica limitazione rappresentata dal senso unico alternato previsto per consentire l’esecuzione delle attività tecniche programmate.

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