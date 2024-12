Panettoni scaduti, sequestrati dai NAS oltre 4000 prodotti in Sicilia

Un’operazione condotta dai Carabinieri del Nas di Palermo ha portato al sequestro di oltre 4.246 confezioni di panettoni e prodotti dolciari, tra cui creme spalmabili, in diverse località tra Agrigento e Palermo. Gli alimenti, dal peso complessivo di circa 3,5 tonnellate, erano destinati alla vendita nonostante fossero scaduti o conservati in modo irregolare, e avrebbero generato un profitto stimato superiore ai 55.000 euro.

Presso un ente di formazione professionale della provincia di Agrigento, i militari hanno scoperto 4.220 confezioni di panettoni, di cui 2.094 da 1 kg, con etichette di scadenza sovrapposte. L’adesivo riportava una nuova data, febbraio 2025, occultando quella originale di febbraio 2024. Durante il controllo, un dipendente dell’azienda è stato colto mentre applicava manualmente le etichette contraffatte su confezioni già scadute.

Gli esperti del Nas, analizzando alcuni campioni, hanno rilevato segni evidenti di deterioramento nei panettoni, segno di una mancata idoneità al consumo. Inoltre, l’attività di un call center e la promozione attraverso i social media, dove il titolare dell’impresa dichiarava vendite superiori a 30.000 unità, evidenziano la dimensione commerciale dell’attività.

Degli oltre 4.000 prodotti rinvenuti, 1.238, pur essendo genuini, sono stati sequestrati poiché stoccati in un luogo privo delle necessarie autorizzazioni sanitarie, compromettendo la tracciabilità. Ispezioni simili hanno portato a sequestri presso altre filiali dell’ente di formazione situate a Palermo e Agrigento.

Infine, due persone sono state denunciate per frode in commercio, reato collegato alla distribuzione di alimenti scaduti o conservati in violazione delle norme.

