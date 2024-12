Avvio del Master in Chirurgia Ostetrica all’Università di Messina

L’Università di Messina inaugura la prima edizione del Master di secondo livello in Chirurgia Ostetrica, organizzato dal Dipartimento di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva “G. Barresi”. Questo percorso formativo, rivolto a medici con laurea specialistica o magistrale in Medicina e Chirurgia, si pone l’obiettivo di approfondire la preparazione chirurgica in ambito ostetrico, con un focus sulle emergenze e sulle complicanze più comuni in sala parto.

Il Master è diretto dal Professor Alfredo Ercoli, primario dell’UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) G. Martino di Messina. Al comitato tecnico-scientifico partecipano il Professor Giuseppe Ettore, direttore dell’UOC di Ginecologia e Ostetricia dell’ARNAS Garibaldi di Catania, e il Professor Ferdinando Antonio Gulino, ricercatore presso l’UOC dell’AOU G. Martino.

La formazione comprende lezioni teoriche e attività pratiche, realizzate presso le strutture di Ginecologia e Ostetricia dell’AOU G. Martino e dell’ARNAS Garibaldi. Tra queste, esercitazioni su modelli inanimati ed esperienze in contesti assistenziali, per fornire competenze operative concrete.

Il corso accoglierà un massimo di 20 partecipanti. L’ammissione prevede la presentazione di un Curriculum Vitae che descriva le esperienze assistenziali e scientifiche, con preferenza per i candidati già in possesso di una specializzazione in Ostetricia e Ginecologia.

Le iscrizioni, accessibili esclusivamente tramite il portale online dell’Università di Messina, chiudono il 16 dicembre. Per completare la procedura è necessario l’utilizzo dello SPID.

