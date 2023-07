10mila file di violenze sessuali su bambini, arrestato pedofilo 38enne

Un uomo di 38 anni è stato arrestato in flagranza di reato nella provincia di Agrigento per detenzione di un’enorme quantità di materiale pedopornografico. Le indagini sono state condotte dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online e coordinate dalla Procura di Palermo.

Nel corso di un’indagine complessa e prolungata, le autorità hanno arrestato un uomo di 38 anni nella provincia di Agrigento per detenzione di un’enorme quantità di materiale pedopornografico. L’uomo, già condannato in passato per abusi su minori, è stato individuato attraverso la cooperazione internazionale di polizia.

Le indagini sono state condotte dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online (Cncpo) del servizio di polizia postale e delle comunicazioni di Roma, in collaborazione con il centro operativo per la sicurezza cibernetica di Palermo. La Procura della Repubblica di Palermo ha coordinato l’operazione e ha disposto la perquisizione domiciliare del soggetto.

Durante la perquisizione informatica, sono stati rinvenuti numerosi dispositivi e cloud utilizzati per la conservazione dei contenuti illegali. Si stima che il materiale pedopornografico rinvenuto, composto da video e immagini di violenze sessuali su bambini in tenera età, superi i 10 mila file.

L’arresto dell’uomo rappresenta un importante risultato nell’ambito della lotta alla pedopornografia e dimostra l’efficacia della collaborazione tra le forze di polizia nazionali e internazionali, inclusi Europol e Interpol.

Le autorità continueranno a intensificare gli sforzi per contrastare la produzione, diffusione e condivisione di materiale pedopornografico online al fine di proteggere i minori e perseguire i responsabili dei reati.

© Riproduzione riservata.