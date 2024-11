Strage di Nassiriya, Musolino: “Servono fondi per le famiglie”

La senatrice di Italia Viva Dafne Musolino ha espresso perplessità durante l’intervento in Aula al Senato sul Disegno di legge riguardante le Forze Armate, la Polizia e i Vigili del Fuoco, annunciando l’astensione del suo gruppo parlamentare. Musolino ha descritto il provvedimento come “un pò amaro”, poiché, pur affrontando temi essenziali come il riordino, la semplificazione e il fabbisogno di personale, non risponderebbe pienamente alle aspettative. “Manca sempre lo spunto finale,” ha commentato, evidenziando come, a suo giudizio, il disegno di legge sembri comunque incompleto e necessiti di ulteriori risorse per affrontare le questioni in modo più incisivo.

Musolino ha apprezzato l’introduzione della Giornata Nazionale delle Vittime del Dovere, ma ha criticato l’assenza di risorse economiche specifiche per onorare adeguatamente le famiglie delle vittime. Riferendosi alla strage di Nassiriya, che costò la vita a 17 militari, tra cui il maresciallo Alfio Ragazzi e il sottotenente Giovanni Cavallaro, originari di Messina, ha dichiarato: “Le famiglie di quelle vittime avrebbero diritto a una commemorazione con una dotazione finanziaria”, auspicando che lo Stato possa fornire un sostegno concreto e tangibile ai familiari dei caduti.

La senatrice ha inoltre espresso la sua opinione contraria a interventi di natura populista, come l’impiego di risorse in Albania, sottolineando la necessità di un approccio più “coraggioso” e mirato nell’allocazione dei fondi pubblici, auspicando misure che rispondano a priorità interne piuttosto che a interventi esterni di carattere politico.

