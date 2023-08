Centinaia di profumi contraffatti sequestrati a Catania

Profumi contraffatti: un pericolo per la salute e l’economia legale del settore.

La Guardia di Finanza di Catania ha sventato un giro di profumi contraffatti, riportanti marchi famosi, pronti per essere commercializzati. Due italiani sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per i reati di contraffazione e ricettazione. I prodotti, potenzialmente dannosi per la salute, avrebbero fruttato circa 7.000 euro se immessi sul mercato.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno concluso con successo un’importante operazione volta a contrastare il traffico di profumi contraffatti. Gli agenti hanno individuato due cittadini italiani coinvolti nella commercializzazione di centinaia di prodotti illegali, riportanti marchi di prestigiose case produttrici italiane ed europee.

L’indagine, condotta dal I Gruppo di Catania, ha sfruttato anche i canali social per individuare gli articoli di profumeria più richiesti sul mercato. I due commercianti sono stati scoperti offrire questi prodotti a prezzi significativamente inferiori rispetto a quelli ufficiali.

Le perquisizioni presso i domicili dei responsabili hanno portato al ritrovamento di 350 profumi illegali, contraffatti con marchi famosi come Armani, Dior, Tom Ford, Bulgari, Gucci e Chanel. L’utilizzo di sostanze chimiche non certificate rende questi prodotti potenzialmente dannosi per la salute, causando reazioni allergiche e mettendo a rischio i consumatori.

Oltre ai rischi per la salute, la commercializzazione di tali prodotti a prezzi concorrenziali danneggia l’economia legale del settore, privando le imprese che rispettano le normative delle opportunità di guadagno e lavoro.

L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di sequestrare i profumi contraffatti, evitando il loro immissione sul mercato e il conseguente guadagno illecito di circa 7.000 euro. I due responsabili sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per i reati di contraffazione e ricettazione.

© Riproduzione riservata.