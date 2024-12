Bonus edilizi: sequestrati 2,2 milioni per frode fiscale a Barcellona

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Il provvedimento ha disposto il sequestro preventivo di crediti d’imposta definiti “inesistenti”, per un valore di circa 1,6 milioni di euro, ceduti a un intermediario finanziario da una società barcellonese attiva nel settore delle costruzioni. Ulteriori 640.000 euro sono stati sequestrati come profitto derivante dal mancato versamento di IVA e ritenute fiscali.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, è partita da una verifica fiscale condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina. È emerso uno schema fraudolento ideato per ottenere agevolazioni previste dal Decreto Legge 34/2020, noto come decreto “Rilancio”. Gli approfondimenti hanno coinvolto interventi per il recupero edilizio, in cui si simulavano pagamenti tracciabili non avvenuti tramite false comunicazioni. Queste operazioni permettevano alla società di accedere indebitamente ai crediti d’imposta correlati a bonus edilizi, tra cui il “bonus facciate”, l'”ecobonus” e il “bonus ristrutturazione”.

Gli accertamenti hanno svelato un meccanismo in cui i committenti, legati al legale rappresentante dell’impresa, presentavano false attestazioni di pagamenti per lavori edilizi mai effettuati.

Così, la società poteva monetizzare crediti d’imposta per 1,6 milioni di euro, successivamente ceduti a intermediari finanziari. Parallelamente, l’impresa risultava debitrice verso l’Erario per oltre 640.000 euro, tra IVA e contributi previdenziali non versati.

Il provvedimento, adottato in fase di indagini preliminari, garantisce la presunzione di innocenza per gli indagati fino alla sentenza definitiva. L’inchiesta testimonia l’impegno delle autorità nel contrasto alle frodi fiscali e nella tutela dell’integrità economica del territorio.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁