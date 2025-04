La storia di Siso, Isgró protagonista nel centro UNESCO a Venezia

Il biologo Carmelo Isgró, fondatore e direttore del MuMa Museo del Mare di Milazzo, è protagonista di una nuova installazione interattiva ospitata all’interno del “SEA BEYOND OCEAN LITERACY CENTER”, inaugurato recentemente sull’isola di San Servolo, nella laguna di Venezia. Il Centro rappresenta il primo polo italiano interamente dedicato alla divulgazione dell’“Ocean literacy”, ovvero l’educazione alla conoscenza e alla salvaguardia dell’oceano, e nasce dalla collaborazione tra il Gruppo PRADA e la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO (UNESCO-COI).

L’installazione è situata nella terza sala del centro, denominata “The power of Actions, il potere delle azioni”, e si inserisce all’interno di un percorso espositivo che mira a sensibilizzare il pubblico attraverso quattro progetti educativi internazionali promossi da SEA BEYOND. In questo contesto, Isgró condivide la storia di Siso, il capodoglio vittima di inquinamento marino, attraverso un messaggio video rivolto alle nuove generazioni. «La conoscenza e la consapevolezza sono strumenti per cambiare il futuro», dichiara Isgró nel video, utilizzato per stimolare un approccio critico e partecipativo alla protezione degli ecosistemi marini.

L’intero Centro è progettato per favorire l’apprendimento esperienziale. Le installazioni immersive e i contenuti personalizzati promuovono la comprensione dell’acqua come sistema complesso e risorsa essenziale, stimolando un’interazione diretta con le pratiche scientifiche e ambientali. L’interconnessione tra design, contenuti visivi e interazione guida i visitatori verso una riflessione più ampia sul legame tra società umana e ambiente marino, nonché sulla rete di connessioni tra gli ecosistemi acquatici globali.

