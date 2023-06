Record storico per Messina: tra le mete più ambite d’Italia

Messina sorprende come meta estiva 2023, scalando la classifica delle mete turistiche italiane. Il sindaco Basile è orgoglioso di vedere la città superare luoghi famosi come Sorrento e Ischia grazie a un impegno costante per migliorare le attività turistiche e offrire servizi di qualità.

Un risultato sorprendente è emerso dall’analisi delle mete turistiche più gettonate dagli italiani per il mese di luglio. Messina, per la prima volta nella storia di queste rilevazioni statistiche, si è classificata al 32° posto, lasciando il sindaco Federico Basile senza parole. La città siciliana non è mai stata presa in considerazione in precedenti ricerche, ma questo nuovo traguardo riempie di orgoglio l’amministrazione locale. Il sindaco Basile attribuisce questo risultato al lavoro incessante svolto per lo sviluppo delle attività turistiche, all’interno del progetto VISIT-ME, e all’impegno per migliorare i servizi essenziali offerti dalla città.

La promozione di Messina come “Città della Musica e degli Eventi” ha contribuito a valorizzare le bellezze naturali del territorio e ad attirare visitatori. Gli eventi musicali, la presenza di programmi televisivi e gli appuntamenti sportivi di livello internazionale hanno reso la città sempre più vivace e attrattiva. Il sindaco Basile si dice soddisfatto di vedere Messina superare mete turistiche rinomate come Sorrento, Ischia, Alassio e Vieste. Questo risultato conferma il ruolo di Messina come punto di riferimento nel Mediterraneo e la sua capacità di offrire un’esperienza unica sia ai residenti che ai turisti.

