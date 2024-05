Importanza del Sale Iodato, appello dei Pediatri di Messina

Nel contesto della Settimana Mondiale della Tiroide, gli specialisti dell’UOC di Pediatria dell’AOU G. Martino di Messina, guidati dalla Prof.ssa Malgorzata Wasniewska, hanno emesso un appello cruciale per incentivare l’uso del sale iodato nella prevenzione delle patologie tiroidee infantili. Un gruppo di studio, composto da diversi esperti, si impegna attivamente nella sensibilizzazione e nel trattamento di tali disturbi.

La Prof.ssa Wasniewska, insieme al Prof. Aversa e al Prof. Lombardo, con il supporto delle Dott.sse Porri e Papa, sottolinea l’importanza della corretta informazione riguardo agli effetti negativi della carenza di iodio nei bambini, promuovendo l’uso del sale iodato come misura di profilassi.

La carenza di iodio può causare danni irreversibili al cervello e al sistema nervoso centrale durante lo sviluppo fetale e neonatale, portando a ritardi mentali permanenti. È cruciale garantire un adeguato apporto di iodio alle donne in gravidanza, in allattamento e ai bambini sotto i 3 anni.

Sebbene ci siano fonti alimentari di iodio come alghe, uova, latticini, cereali e vegetali, l’apporto dietetico spesso non è sufficiente. L’uso di sale iodato rappresenta una strategia efficace per evitare carenze, poiché fornisce una quantità controllata di iodio.

Tuttavia, l’eccesso di sale può comportare rischi per la salute cardiovascolare. È fondamentale sensibilizzare sull’importanza di un consumo moderato di sale, bilanciato con l’assunzione consigliata di iodio tramite sale iodato, come raccomandato dall’OMS.

La fortificazione del sale con iodio segue procedure semplici e standardizzate, rendendo questa pratica una profilassi sicura ed efficace per le patologie tiroidee, sia negli adulti che nei bambini.

