La Basket School Messina batte la capolista Orlandina

La Basket School Messina ha compiuto un’impresa straordinaria battendo l’imbattuta capolista, l’Orlandina Basket, con un punteggio di 60-58. Questa è la quarta vittoria consecutiva per la squadra giallorossa, che ha dimostrato di essere pronta a competere al massimo livello.

L’inizio del match è stato fulminante per la Basket School Messina, con Tartaglia, Di Dio e Busco che hanno costruito un vantaggio di 10 punti (12-2) nei confronti dell’Orlandina Basket, costringendo il coach Domenico Bolignano a chiamare un time-out. Tuttavia, l’Orlandina ha reagito rapidamente, grazie alle prestazioni di Jasaitis e Palermo, riducendo il divario a una sola lunghezza (12-11).

La partita ha visto la Basket School Messina cercare più volte di prendere il controllo del gioco, ma l’Orlandina ha continuato a rispondere con fermezza, mantenendo il punteggio equilibrato. Il primo quarto si è chiuso sul 20-20.

Nel secondo quarto, la Basket School Messina ha nuovamente preso il vantaggio, grazie alla tripla di Labovic e alle giocate di Busco. Tuttavia, l’Orlandina ha reagito con Favali, che ha segnato due canestri consecutivi per ridurre il divario a soli due punti (30-28).

Il terzo quarto è stato caratterizzato da un’eccezionale difesa da entrambe le squadre, con un punteggio basso. La Basket School ha mantenuto il vantaggio minimo grazie ai tiri liberi di Yeyap, terminando il quarto sul 43-40.

Nel quarto finale, Leo Di Dio è emerso come il giocatore chiave per la Basket School Messina, segnando cinque punti consecutivi che hanno portato la squadra sul +8 (48-40). Tuttavia, l’Orlandina ha lottato duramente per rimanere in gioco, con Jasaitis che ha realizzato una tripla spettacolare e Favali che ha pareggiato il punteggio (58-58).

Il momento decisivo è arrivato quando Leonardo Di Dio ha segnato una tripla fondamentale con solo tre secondi rimanenti, portando la Basket School Messina alla vittoria con un punteggio finale di 60-58.

Questa vittoria storica è stata ottenuta grazie a una solida difesa da parte della squadra giallorossa, che ha limitato l’Orlandina a soli 58 punti. Il miglior marcatore della squadra è stato Leo Di Dio con 17 punti, seguito da Busco e Labovic con 12 punti ciascuno. Anche Yeyap e Tartaglia hanno contribuito in modo significativo con buone prestazioni a rimbalzo.

Il coach Pippo Sidoti merita un plauso speciale per la sua gestione impeccabile della squadra durante l’intera partita. Questa vittoria è un segno della forza e della determinazione della Basket School Messina, che si prepara ora per la prossima sfida contro un’altra squadra di alto livello nella B Interregionale.

