Montalbano Elicona: Rete Civica della Salute lancia tre iniziative

Coinvolgimento della comunità di Montalbano Elicona su tematiche di interesse collettivo.

Collaborazione con l’amministrazione comunale per un nuovo welfare socio-assistenziale.

La Rete Civica della Salute di Montalbano Elicona, recentemente accreditata dal Comune, ha lanciato tre iniziative mirate a coinvolgere la comunità locale su tre tematiche di interesse collettivo.

La prima iniziativa riguarda la prevenzione in campo sanitario. Si ritiene fondamentale educare e coinvolgere i cittadini sul concetto di prevenzione come strategia per migliorare la qualità della vita e prevenire molte malattie.

La seconda iniziativa si concentra sulla legalità, che rappresenta un presupposto fondamentale per qualsiasi progetto di miglioramento del welfare socio-assistenziale.

La terza iniziativa riguarda la formazione, considerata una condizione indispensabile per contribuire alla concreta attuazione del Manifesto “La Salute nelle città: bene comune”, firmato in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) a livello nazionale.

La Rete Civica della Salute intende coinvolgere fin da subito i cittadini di Montalbano Elicona su queste aree tematiche, con l’obiettivo di collaborare con l’Amministrazione Comunale nella co-programmazione e co-progettazione di un nuovo welfare socio-assistenziale.

Sono previste tre giornate coinvolgenti, come indicato nel programma allegato. La presenza di relatori autorevoli ci dà fiducia nel raggiungimento degli obiettivi, e la partecipazione dei massimi rappresentanti della Rete Civica della Salute, il coordinatore regionale Pieremilio Vasta e la coordinatrice provinciale Marisa Briguglio, ci incoraggia a continuare su questa strada.

