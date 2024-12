Presepi, elfi e magia natalizia con il “Santa Claus Brolo Village”

di Maria Cristina Miragliotta – A Brolo, nel cuore della magia natalizia, il villaggio tematico “Santa Claus Brolo Village” offre un’esperienza unica per grandi e piccoli. L’iniziativa, organizzata dalla Voab 2020 Associazione Attività Produttive Brolo, si presenta come un “vero e proprio viaggio nel mondo della magia del Natale”.

L’evento è una prima assoluta per il comune siciliano e punta a far rivivere l’atmosfera natalizia attraverso una serie di attrazioni pensate per coinvolgere le famiglie.

Il villaggio comprende diverse aree tematiche: mercatini artigianali, stand di street food, una pista di pattinaggio su ghiaccio e una slitta per fotografie indimenticabili. Il percorso principale permette di esplorare il “regno di Babbo Natale”, un itinerario che inizia con un presepe in movimento, raffigurante la natività, e prosegue verso ambientazioni fiabesche come il “regno di Frozen”, spiega il presidente Nino Bonina.

Ogni visitatore riceve un “passaporto” per entrare simbolicamente in Lapponia, avviando un viaggio attraverso il regno degli Elfi, il villaggio dei racconti, la fabbrica dei giocattoli e la camera personale di Santa Claus.

Il tour culmina con la possibilità di incontrare Babbo Natale nel suo salone e scattare una foto ricordo. Inoltre, sono previsti spettacoli giornalieri, tra cui magia, esibizioni di spazzacamini e rappresentazioni ispirate a “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato”.

Il villaggio rimane aperto tutti i giorni, dalle 17:00 alle 22:00, con ingresso libero nell’area esterna. Dal 7 dicembre al 6 gennaio, le famiglie possono vivere la magia del Natale assaporando pietanze, pattinando sul ghiaccio o immergendosi nel mondo incantato creato per l’occasione.

