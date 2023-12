Massiccia protesta a Messina contro il Ponte sullo Stretto

Ieri, il 2 dicembre 2023, Messina è stata teatro di una notevole manifestazione contro il progetto del ponte sullo Stretto, che ha visto la partecipazione di circa diecimila persone provenienti da diverse regioni, inclusa la Sicilia e la Calabria. Questa dimostrazione di dissenso è stata la più grande dal lontano 2006. Tra i partecipanti, oltre alle associazioni culturali, ambientaliste e ai comitati civici, si sono uniti anche politici locali e nazionali, studenti e cittadini preoccupati.

Il progetto del ponte sullo Stretto, promosso dal Governo, viene presentato come una soluzione vantaggiosa per il Meridione d’Italia, ma la realtà è ben diversa. Questo colosso di cemento rappresenterebbe una minaccia per l’ambiente, causando danni irreversibili al paesaggio e alla biodiversità dello Stretto. Inoltre, la sua portata tecnica è senza precedenti, con una lunghezza di 3300 metri, ben al di là delle capacità di progetti simili in tutto il mondo.

Tuttavia, il principale argomento contro il ponte sullo Stretto è che non risolverebbe i problemi strutturali del trasporto nel Meridione. Le strade e le autostrade sono in pessime condizioni, la rete ferroviaria è obsoleta e sottodimensionata, e i porti e gli aeroporti non soddisfano le esigenze delle imprese. Inoltre, la disoccupazione giovanile e femminile è ancora un grave problema nella regione.

© Riproduzione riservata.