Meloni annuncia, Barbagallo smentisce: blocco sanitario a Catania

L’annuncio relativo alla sanità del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha proclamato un provvedimento per ridurre le liste d’attesa, è stato rapidamente messo in discussione dai fatti. A Catania, infatti, l’Asp 3 ha stabilito la sospensione di qualsiasi attività ordinaria e di recupero delle liste d’attesa fino al 30 giugno, ridistribuendo il personale medico nei pronti soccorso che soffrono per la mancanza di personale dovuta alla mancata proroga. Questo è quanto dichiarato dal segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo.

Barbagallo ha denunciato la scelta dell’Asp, sottolineando l’assenza di una guida efficace e il vuoto lasciato da una regione inattiva e da un assessore alla salute incapace di adottare le misure necessarie per una semplice proroga. Nonostante le dichiarazioni pubbliche, Barbagallo ha evidenziato come questo rappresenti un fallimento della maggioranza di centrodestra, interessata esclusivamente alla conquista delle posizioni di potere, senza considerare il diritto fondamentale alla salute dei cittadini.

