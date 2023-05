Allarme bomba a Messina, era un falso allarme

Nelle immediate vicinanze della fermata dei bus Atm Spa, precisamente in Via La Farina, è stata rinvenuta una valigia abbandonata, la cui provenienza rimane sconosciuta. I passanti, prontamente, hanno segnalato l’episodio alla Polizia, che ha immediatamente provveduto a recarsi sul posto per effettuare un’ispezione. Al fine di garantire la sicurezza, sono state poste transenne e nastri di segnalazione per delimitare l’area.

I video registrati testimoniano l’intervento di un robottino della Polizia, che si avvicina alla valigia per prenderla e spostarla. Tuttavia, l’allarme si è rivelato infondato: all’interno della valigia non è stata trovata alcuna bomba, nonostante le precauzioni prese. Si trattava semplicemente degli effetti personali smarriti da qualcuno.

© Riproduzione riservata.