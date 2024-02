Oggetti smarriti o rubati, minacciata fondatrice gruppo Facebook

Una situazione di preoccupazione si è manifestata nell’ambito del gruppo Facebook “Oggetti smarriti o rubati – Palermo e provincia”, fondato e gestito da una donna il cui impegno nella lotta contro i furti d’auto è riconosciuto. Con oltre 34 mila iscritti, il gruppo offre uno spazio per la segnalazione e il recupero di veicoli rubati. Tuttavia, recentemente la fondatrice è stata oggetto di minacce anonime, sollevando gravi preoccupazioni per la sua sicurezza.

L’anonimato del mittente, che sembra essere infastidito dall’attenzione data ai furti d’auto nella città, ha contattato la donna con messaggi intimidatori. Le parole “Stai attenta a come ti muovi” e “Sei nel mirino” sono state inviate, alimentando timori per la sua incolumità.

Da anni, la fondatrice si dedica alla gestione attenta del gruppo, offrendo un punto di riferimento per coloro che sperano di ritrovare i propri veicoli rubati. Tuttavia, l’emergere di minacce mette in luce le sfide e i rischi associati al suo impegno altruistico. La comunità online che ha contribuito a costruire ora teme per la sua sicurezza e la continuità del servizio offerto.

Le autorità competenti sono state informate dell’accaduto, ma resta il timore per il futuro della gestione del gruppo e per la sicurezza della sua fondatrice. Si spera che un’azione rapida e decisa possa garantire la protezione della donna e la continuità delle attività del gruppo, fondamentali per la lotta contro i furti d’auto nella regione.

