11enne vittima di bullismo accoltella coetaneo 14enne a Palermo

Undicenne di Palermo accoltella il compagno di scuola di 14 anni vittima di bullismo, raggiunto al polmone. La vicenda è avvenuta in via Cosmo Guastella, nelle vicinanze della scuola media Silvio Boccone di via del Vespro, zona Policlinico. La vittima è stata trasportata in ospedale intorno alle 17 dal nonno e da alcuni familiari, mentre i Carabinieri, coordinati dalla procuratrice dei minori Claudia Caramanna, si occupano delle indagini.

Secondo quanto emerso finora, l’undicenne subiva da tempo le angherie dell’adolescente di 14 anni. Ieri, dopo mesi di soprusi, ha deciso di reagire e si è presentato a scuola con un coltello, colpendo il compagno al termine delle lezioni. La vittima è stata portata all’Ospedale Civico, dove è stata stabilizzata e ricoverata in area critica, ma non è in pericolo di vita. Le ferite alle mani e alle braccia indicano che la vittima ha cercato di difendersi, ma una delle coltellate ha raggiunto il torace, toccando anche il polmone.

L’aggressore, indicato alla polizia dalla stessa vittima, è stato visitato all’Ospedale dei Bambini, ma non ha riportato ferite evidenti. I Carabinieri prenderanno testimonianze da entrambi i ragazzi. Nel frattempo, il 14enne rimarrà in ospedale, e gli inquirenti attendono un miglioramento delle sue condizioni prima di interrogarlo.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri coordinati dalla Procura dei minori di Palermo, guidata da Claudia Caramanna. L’aggressione sarebbe avvenuta a causa di atti di bullismo subiti dal ragazzino di 11 anni, che avrebbe agito per difendersi.

[Immagine di repertorio sul bullismo]

© Riproduzione riservata.