Autovelox e dispositivo Scout: nuovi controlli stradali a Messina

Il Comando del Corpo di Polizia municipale di Messina ha annunciato l’avvio dei controlli sulla velocità tramite autovelox e dispositivo scout, in vigore da oggi fino a sabato 9 marzo 2024. Queste operazioni mirano a ridurre gli incidenti stradali e ad applicare le normative sul divieto di sosta.

Le attività di controllo della velocità tramite autovelox e dispositivo “scout” saranno condotte su strade cruciali per il traffico, alternativamente durante il periodo indicato. Gli autovelox verranno posizionati lungo la Strada Statale 114 a Giampilieri, la Strada Statale 113 a Mortelle, Spartà, San Saba, Rodia e Casabianca, i viali Gazzi e Boccetta, e le vie Garibaldi, Maregrosso/Franza e Consolare Pompea. Il dispositivo “scout” monitorerà la Strada Statale 114, via Marco Polo, viale S. Martino, via Industriale, via La Farina, piazza Duomo, viale della Libertà, viale Boccetta, corso Garibaldi, via T. Cannizzaro e piazza della Repubblica.

Il Comando della Polizia municipale richiama l’attenzione degli automobilisti sul rispetto dei limiti di velocità e sul divieto di sosta, sottolineando il loro impatto sulla sicurezza stradale e l’importanza di aderire alle regole per prevenire incidenti.

© Riproduzione riservata.