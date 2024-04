Pensando al futuro di Brolo ecco le cinque priorità di Francesco Natoli

Brolo, una cittadina con prospettive ambiziose, focalizza l’attenzione su cinque priorità cruciali per il suo sviluppo. Come promesso, Francesco Natoli ritorna con un breve elenco di priorità, delineando un futuro più sicuro e prospero per Brolo.

Innanzitutto, la protezione ambientale emerge come un obiettivo prioritario. La necessità di garantire la sicurezza idraulica e la pulizia del mare richiede interventi concreti. La separazione delle acque reflue e piovane, insieme a una migliore gestione idraulica, sono imperativi per salvaguardare la comunità e l’ecosistema marino.

Parallelamente, l’amministrazione si impegna a contrastare il degrado sociale. Offrire sostegno e servizi per affrontare abusi, dipendenze e situazioni di degrado rappresenta una sfida importante. Coinvolgere famiglie e istituzioni competenti è fondamentale per affrontare efficacemente questo problema.

Inoltre, è essenziale fornire supporto alle opportunità. Attraverso uno sportello dedicato, i cittadini saranno guidati nell’accesso a finanziamenti europei e nazionali. Questo permetterà di ampliare le opportunità per giovani e adulti, ottimizzando al contempo l’uso dei fondi pubblici.

Un’altra area chiave è il miglioramento dell’urbanistica e della viabilità. Ottimizzare le infrastrutture, inclusi marciapiedi e rotatorie, mira a migliorare la sicurezza stradale e l’efficienza del trasporto. La collaborazione con le autorità competenti è essenziale per realizzare questo obiettivo.

Infine, promuovere lo sport e l’attività fisica è un elemento fondamentale per il benessere della comunità. L’istituzione di nuove strutture sportive, come un palazzetto dello sport multifunzionale, favorirà la crescita di nuove iniziative sportive e offrirà opportunità di svago per tutte le età.

In sintesi, la visione di un Brolo prospero e resiliente richiede un impegno congiunto verso queste priorità, garantendo uno sviluppo sostenibile e inclusivo per tutta la comunità.

