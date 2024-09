Grave caduta a Montepellegrino, scalatore 75enne in codice rosso

Un grave incidente si è verificato sulle pareti di Montepellegrino, a Palermo, dove uno scalatore di 75 anni è precipitato durante una scalata solitaria. L’uomo, impegnato in una sessione di arrampicata alle pareti di Valdesi, nella zona di Mondello, stava affrontando un monotiro di 25 metri, utilizzando la tecnica dell’autosicura, ovvero gestendo autonomamente la corda di sicurezza senza l’assistenza di un compagno.

Durante l’ascesa, per cause ancora da chiarire, lo scalatore ha perso la presa a circa 15 metri dal suolo, cadendo rovinosamente a terra. Il violento impatto ha subito attirato l’attenzione di altri arrampicatori presenti in zona, che hanno sentito il forte rumore della caduta e le grida di aiuto dell’uomo. Gli stessi climber hanno prontamente allertato il Servizio di Soccorso Alpino e Speleologico (Sass), che, per un caso fortuito, stava conducendo esercitazioni addestrative nelle vicinanze, presso la Valle del Porco.

Gli operatori del Sass sono giunti sul posto in pochi minuti, immobilizzando il ferito e trasportandolo a bordo strada con una barella spinale. Nel frattempo, un’ambulanza medicalizzata del 118, allertata tempestivamente, ha trasferito l’uomo in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una pattuglia della polizia. Una volta giunto al pronto soccorso, i medici del Villa Sofia hanno diagnosticato allo scalatore un grave trauma cranico, e il suo stato di salute è attualmente critico.

