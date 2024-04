Aggiornamento graduatorie: opportunità per lavoratori forestali

Entro il 15 maggio, i lavoratori con esperienza pre-1990 nell’amministrazione forestale regionale possono richiedere reinserimento nelle graduatorie. La nota del dirigente generale del dipartimento Lavoro, Ettore Foti, conferma le disposizioni della legge regionale del 31 gennaio. L’assessore Albano sottolinea l’importanza della circolare per identificare i potenziali aventi titolo. I Centri per l’impiego aggiorneranno le graduatorie distrettuali, assegnando punteggi prioritari in caso di vacanze di organico.

L’assegnazione dei punteggi richiede certificazione dell’amministrazione forestale per i turni fino al 31 dicembre 2015 e estratto contributivo INPS per gli anni di iscrizione anagrafica. Eventuali richieste dopo tale data saranno considerate nell’aggiornamento del 15 novembre 2024.

