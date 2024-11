Codacons e Marano, cinque misure contro la violenza sulle donne

La deputata regionale Jose Marano, rappresentante del Movimento 5 Stelle e presidente dell’intergruppo parlamentare per la tutela dei consumatori presso l’Assemblea regionale siciliana, ha partecipato a un incontro con Francesco Tanasi, segretario nazionale del Codacons, per discutere un progetto volto a contrastare la violenza sulle donne. L’iniziativa, che si sviluppa in cinque punti, mira a proporre misure concrete per affrontare il fenomeno in modo capillare e strutturale.

“La lotta alla violenza di genere richiede azioni incisive”, ha dichiarato Marano. “Il progetto del Codacons è un appello alle istituzioni per l’adozione di provvedimenti straordinari, che includano il rafforzamento dei centri antiviolenza, specialmente nelle aree rurali e meno servite”. La deputata ha evidenziato l’importanza di campagne di sensibilizzazione, rivolte in particolare agli studenti, e di programmi educativi per promuovere il rispetto, la parità di genere e il superamento degli stereotipi culturali che alimentano la violenza.

Un ulteriore aspetto fondamentale del progetto riguarda l’istituzione di sportelli legali e psicologici gratuiti, volti a garantire un supporto immediato e accessibile alle vittime e alle loro famiglie. “Formare adeguatamente le forze dell’ordine e gli operatori della giustizia è essenziale per evitare la vittimizzazione secondaria”, ha aggiunto Marano.

Tanasi ha sottolineato l’urgenza di contrastare i nuovi fenomeni di violenza digitale, come cyberstalking e revenge porn, e di prevenire l’uso discriminatorio dell’intelligenza artificiale. “Gli strumenti legislativi devono evolversi per garantire che la tecnologia promuova la parità e non amplifichi le disuguaglianze”, ha dichiarato.

Un osservatorio permanente sulla violenza di genere rappresenta l’ultimo pilastro dell’iniziativa. Questo organismo avrà il compito di monitorare i dati e proporre interventi correttivi in modo tempestivo e efficace.

