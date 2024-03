Turismo siciliano in mostra: selezione per eventi a livello mondiale

Pubblicato l’avviso per la selezione di micro, piccole e medie imprese siciliane interessate a partecipare a tre manifestazioni fieristiche a carattere nazionale e internazionale dedicate al mondo del turismo. Gli eventi, individuati dal Piano operativo annuale 2024, mirano a supportare gli operatori del turismo nel processo di internazionalizzazione e accrescere la loro competitività.

“L’obiettivo è valorizzare la presenza delle imprese siciliane nei mercati esteri”, afferma l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata. Discover Italy, Atm Dubai e Imex Francoforte offrono un’opportunità unica per promuovere e mostrare il prodotto turistico della Sicilia su scala internazionale.

Discover Italy, in programma a Sestri Levante dal 18 al 19 aprile, e Atm Dubai, dal 6 al 9 maggio, sono eventi dedicati al tempo libero, mentre Imex Francoforte, dal 14 al 16 maggio, si focalizza sul settore mice (meeting, incentive, conference and exhibition).

Il bando riguarda la partecipazione istituzionale della Regione Siciliana, prevedendo procedure e modalità per l’acquisizione e l’allestimento delle aree espositive. La dotazione finanziaria complessiva per il dipartimento del Turismo è di 825mila euro per il 2024.

Le imprese interessate devono presentare istanza entro le scadenze prefissate per ogni manifestazione: entro il 28 marzo 2024 per Discover Italy, dal 29 marzo al 5 aprile 2024 per l’Atm di Dubai e dall’8 al 15 aprile 2024 per la Imex Francoforte.

