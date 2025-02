Da domani al via i rimborsi biglietti per i pendolari delle isole minori

Da domani i lavoratori pubblici pendolari che prestano servizio nelle isole minori della Sicilia potranno ottenere il rimborso totale dei biglietti di viaggio. L’iniziativa, voluta dal governo regionale guidato da Renato Schifani, sarà gestita tramite una piattaforma informatica predisposta dal dipartimento delle Infrastrutture, che sarà operativa nei prossimi giorni. Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, che ha firmato il decreto attuativo della misura.

“Insegnanti e altre categorie di dipendenti pubblici – ha dichiarato Aricò – potranno usufruire di questa agevolazione, introdotta dal governo Schifani a febbraio 2023. Continuiamo a sostenere chi è costretto a viaggiare per lavoro tra la Sicilia e le sue isole minori, garantendo una gestione efficace delle risorse disponibili”.

I beneficiari dovranno acquistare i biglietti presso le compagnie di navigazione e, successivamente, richiedere il rimborso caricando la documentazione sulla piattaforma entro 30 giorni dalla data del viaggio. Le modalità operative saranno simili a quelle già adottate per i rimborsi parziali dei biglietti aerei contro il caro-voli.

In attesa che la piattaforma diventi pienamente operativa, l’amministrazione regionale consiglia ai pendolari di conservare i titoli di viaggio acquistati a partire da domani, così da poterli presentare per ottenere il rimborso non appena il sistema entrerà in funzione.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁