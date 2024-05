Spiaggia a rischio, il sindaco di Capo d’Orlando prende provvedimenti

Il sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì, ha annunciato l’intenzione di emettere un’ordinanza di somma urgenza per il ripascimento della spiaggia a San Gregorio. Questo intervento è necessario per prevenire il rischio di erosione che minaccia la piazzetta del borgo costiero. Nonostante gli appelli alla Regione siciliana siano rimasti senza risposta, l’amministrazione comunale ha deciso di agire in autonomia per tutelare il territorio.

Il capo area dell’Ufficio Lavori pubblici del Comune, Mario Sidoti, ha spiegato che la sabbia necessaria per il ripascimento sarà prelevata dall’accumulo di Bagnoli, situato a meno di 500 metri dal luogo dell’intervento. Si prevede che saranno necessari circa 4.000 mq di sabbia, ma questa quantità potrebbe essere aumentata in base alle esigenze. Il cronoprogramma indica che i lavori potrebbero essere completati in 10 giorni una volta iniziati.

Il sindaco Ingrillì ha sottolineato l’urgenza dell’intervento, considerando il possibile peggioramento delle condizioni del mare nei prossimi giorni. La firma dell’ordinanza è attesa entro venerdì, e i lavori dovrebbero avere inizio già nella settimana successiva, approfittando di un periodo di mare calmo previsto nelle prossime giornate.

