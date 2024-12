Leanza chiede il ripristino delle tariffe agevolate ai pendolari delle Eolie

Calogero Leanza, deputato regionale del Partito Democratico, ha sollecitato l’Assessorato ai Trasporti della Regione Siciliana a intervenire con urgenza per individuare le risorse necessarie a sostenere le agevolazioni tariffarie per i pendolari delle Isole Eolie. Secondo il parlamentare, queste agevolazioni rappresentano un diritto essenziale per studenti, lavoratori e famiglie che affrontano quotidianamente le difficoltà e i costi degli spostamenti via mare.

“La riduzione delle risorse destinate al sostegno della mobilità marittima – ha dichiarato Leanza – e la conseguente cancellazione delle tariffe agevolate rischia di penalizzare duramente gli abitanti delle Eolie. Tale decisione non solo aggrava la condizione economica delle famiglie, ma costituisce un ulteriore ostacolo per l’economia locale, già fragile, e per il diritto alla mobilità degli abitanti dell’arcipelago”.

Leanza ha sottolineato l’urgenza di una risposta concreta da parte dell’Assessorato ai Trasporti, invitandolo a predisporre misure immediate per affrontare la questione e garantire soluzioni sostenibili. “L’assessore – ha concluso – deve agire rapidamente per evitare che i cittadini delle Eolie siano condannati a una marginalità ancora più accentuata”.

La questione della continuità territoriale rappresenta un tema cruciale per le comunità insulari, che dipendono fortemente dai collegamenti marittimi per la loro vita quotidiana e lo sviluppo economico.

© Riproduzione riservata.

