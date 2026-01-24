Maltempo e ferrovia, 45 giorni per il ripristino della Taormina-Messina

È stata riattivata ieri, con la consueta offerta commerciale, la circolazione ferroviaria sulla tratta Taormina-Catania-Siracusa, sospesa a seguito degli effetti del ciclone Harry. Tornano inoltre a pieno regime i collegamenti lungo la Palermo-Catania, la cui ripresa era iniziata progressivamente dalla giornata di giovedì. Restano invece più lunghi i tempi per il ripristino della linea Taormina-Messina, per la quale saranno necessari almeno 45 giorni.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono attualmente impegnati nelle attività di rimozione dei detriti e degli oggetti trasportati dal mare sui binari nel tratto compreso tra Giampilieri e Taormina, oltre agli interventi di ripristino delle infrastrutture ferroviarie danneggiate dalle mareggiate. L’organizzazione dei lavori prevede interventi simultanei su più punti della linea, con l’allestimento di cantieri destinati alla completa ricostruzione di ampi tratti di rilevato ferroviario.

Le operazioni interesseranno in particolare le aree di Giampilieri e Alì Terme, oltre ai territori di Scaletta, Sant’Alessio, Letojanni e Taormina. I tempi stimati per la riattivazione dei collegamenti sulla tratta ionica settentrionale sono stati comunicati da Antonio Urso di Rete Ferroviaria Italiana nel corso di un vertice svoltosi in prefettura, al quale ha preso parte anche il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Nel frattempo, sono già stati completati gli interventi di ripristino delle infrastrutture e degli apparati tecnologici all’interno della stazione di Catania Centrale, che era stata interessata da allagamenti del piano binari nei giorni scorsi. È stato inoltre ricostruito un palo della trazione elettrica ferroviaria tra Giarre e Acireale, danneggiato dalla caduta di alberi provocata dal maltempo.

