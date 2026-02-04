Cacciatori uccisi sui Nebrodi, esami dei Carabinieri del Ris sull’indagato

I Carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche di Messina stanno eseguendo in queste ore la prova dello stub sull’uomo indagato per l’omicidio dei tre cacciatori rinvenuti senza vita nei boschi di Montagnareale, sui Nebrodi. Le vittime, uccise da colpi di fucile, sono Antonio Gatani e i fratelli Giuseppe e Devis Pino. L’indagato è una persona legata da rapporti di amicizia con Gatani e, secondo quanto ricostruito finora, lo avrebbe accompagnato nel bosco per una battuta di caccia il giorno dei fatti.

Agli inquirenti l’uomo ha riferito di essersi allontanato prima della sparatoria e di non essere a conoscenza di quanto accaduto successivamente. Al momento del ritrovamento dei corpi, avvenuto la settimana scorsa, non si trovava sul luogo. Fin dalle prime fasi dell’inchiesta, la sua posizione è stata sottoposta a verifiche approfondite, anche alla luce delle circostanze in cui si è svolta la battuta di caccia e delle dichiarazioni rese.

Le indagini, coordinate dall’autorità giudiziaria, proseguono con accertamenti balistici ed esami medico-legali per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e chiarire eventuali responsabilità. Nell’ambito delle attività investigative sono stati sequestrati all’indagato i fucili da caccia in suo possesso, ritenuti elementi utili per le analisi tecniche.

Sono stati inoltre acquisiti alcuni indumenti dell’uomo, che verranno sottoposti a ulteriori verifiche. Subito dopo il ritrovamento dei cadaveri, l’indagato era stato ascoltato dai Carabinieri in qualità di testimone, senza l’assistenza di un legale. Le dichiarazioni rese in quella fase, secondo quanto trapela, potrebbero non essere utilizzabili nel prosieguo del procedimento.

