Infermiera aggredita al Papardo con un calcio e ferita con una siringa

Un nuovo episodio di violenza ha interessato il reparto di Psichiatria dell’Ospedale Papardo di Messina, dove un’infermiera è stata aggredita da una paziente affetta da disturbi psichiatrici. Secondo quanto denunciato dalla Uil Fpl di Messina, la professionista sarebbe stata colpita con un calcio all’addome e ferita con la stessa siringa utilizzata poco prima per la somministrazione della terapia.

La segnalazione è stata formalmente inoltrata dal segretario generale della Uil Fpl di Messina, Livio Andronico, alle autorità sanitarie dell’Azienda ospedaliera Papardo e alla Regione Sicilia. Il sindacato, già autore in passato di diverse denunce sul tema, sollecita con urgenza misure concrete per la protezione del personale sanitario, in particolare degli operatori impiegati nel Pronto soccorso generale.

«La Uil-Fpl denuncia un nuovo episodio di violenza verificatosi ieri pomeriggio ai danni di una infermiera, da parte di una paziente psichiatrica», ha dichiarato Andronico, sottolineando come la gestione esclusiva dei pazienti psichiatrici da parte dell’ospedale Papardo derivi dal rifiuto, da parte delle altre strutture, di accettare tali casi.

Nonostante le richieste rivolte in passato alla VI Commissione Sanità e alle autorità cittadine, le criticità restano irrisolte. La Uil Fpl chiede il rafforzamento del presidio di sicurezza tramite l’impiego di ulteriori guardie giurate e l’apertura immediata di un tavolo di confronto per individuare soluzioni efficaci in grado di tutelare sia il personale sanitario sia l’utenza.

Infine, il sindacato sollecita l’Assessore Regionale alla Salute ad avviare una revisione del modello attuale della Rete territoriale psichiatrica, esprimendo solidarietà alla lavoratrice ferita.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁