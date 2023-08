Galati Mamertino, muore 48enne dopo procedura medica

Mistero dietro il decesso di uomo dopo procedura medica. Approfondimenti in corso.

Intricato il caso riguardante la scomparsa di Calogero Fabio, 48 anni, avvenuta in seguito a un Trattamento Sanitario Obbligatorio. Fabio, residente a Galati Mamertino, è stato condotto all’ospedale di Sant’Agata Militello lo scorso 23 agosto da un’unità del servizio d’emergenza 118.

Dopo il trasporto, è stato sottoposto a cure e successivamente ricoverato nel reparto di Psichiatria. La tragedia si è consumata durante la notte, seguita dalla presentazione di una denuncia da parte dei suoi congiunti.

L’Ufficio del Procuratore di Patti, su disposizione del Procuratore Capo Angelo Cavallo, ha avviato un’indagine dettagliata, affidata al Sostituto Procuratore Andrea Apollonio. L’autopsia, eseguita nella mattina di ieri, ha gettato le basi per approfondire le circostanze del decesso.

