San Teodoro, 48enne catanese denunciato per discarica abusiva

Un individuo di 48 anni, residente nella provincia di Catania, è stato denunciato dai Carabinieri per aver realizzato una discarica abusiva in un’area comunale a San Teodoro. I materiali accumulati comprendevano rifiuti edili, ferro arrugginito, vetro e altro ancora. La tutela dell’ambiente resta una priorità nelle azioni dei Carabinieri di Messina.

Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’operazione volta a prevenire e reprimere i reati ambientali, i Carabinieri della Stazione di Cesarò hanno denunciato un individuo di 48 anni proveniente dalla provincia di Catania. L’uomo è stato accusato di aver creato una discarica abusiva senza i dovuti titoli autorizzativi e precauzioni legali.

I militari dell’Arma, durante un controllo effettuato a San Teodoro, hanno rilevato la presenza di una discarica abusiva all’aperto, situata su un’area comunale di circa 70 metri quadrati. Questa zona era stata utilizzata nel corso del tempo per accumulare vari materiali, tra cui rifiuti edili, ferro arrugginito, vetro, plastica, materiale infiammabile e altro ancora.

Il 48enne è stato individuato come il responsabile dell’utilizzo di questa area come discarica abusiva. Attualmente, il terreno è stato posto sotto sequestro in attesa delle direttive da parte dell’Autorità Giudiziaria competente.

La tutela dell’ambiente rappresenta una delle priorità nelle operazioni preventive e di contrasto condotte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina. Si è tenuto conto delle gravi conseguenze che gli atti illeciti in questo settore possono avere sul territorio.

© Riproduzione riservata.