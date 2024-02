Ciclone di Carnevale: rovesci e temporali sul versante tirrenico

Le previsioni meteorologiche per la giornata di domenica, 11 febbraio, in Sicilia indicano un cambiamento nelle condizioni atmosferiche. Una circolazione depressionaria porterà deboli piogge durante la mattina, con una graduale attenuazione nel pomeriggio e rasserenamenti serali. Il litorale tirrenico vedrà cieli grigi al mattino e peggioramento nel pomeriggio, mentre il litorale ionico presenterà cieli poco nuvolosi con maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Le zone interne e l’Appennino saranno interessati da piogge deboli, con miglioramenti dalla sera. I venti saranno moderati dai quadranti sud-occidentali, con mare da quasi calmo a agitato nel Basso Tirreno e mare molto mosso nel Canale e Mare di Sicilia.

Un ciclone di Carnevale porterà rovesci e temporali sul versante tirrenico, con piogge più intense nelle regioni campane e calabresi, e in modo limitato su alcune aree siciliane. Questa perturbazione, sebbene porti un rinforzo della ventilazione e un calo delle temperature, non sarà risolutiva per le province ioniche di Calabria e Sicilia, già colpite da siccità. La neve è prevista solo sulle alte quote dell’Etna e dell’Appennino meridionale. Tuttavia, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalla Campania nei giorni successivi. – Fonte 3Bmeteo.

