Altezza ponte sullo Stretto conforme agli standard internazionali

L’Ammiraglio Nunzio Martello, Coordinatore del Tavolo Tecnico per la sicurezza della navigazione nello Stretto di Messina, ha chiarito che nel 2023 nessuna nave in transito sarebbe stata impossibilitata a passare sotto il ponte previsto. Il franco navigabile del ponte sullo Stretto di Messina è stato confermato essere di 72 metri di altezza e 600 metri di larghezza, riducendosi a 65 metri solo in presenza di condizioni eccezionali di traffico pesante stradale e ferroviario, comunque gestibili. Queste misure sono in linea o superiori ai ponti sulle principali vie di navigazione internazionali.

Le preoccupazioni espresse da “analisi indipendenti” riguardanti oscillazioni delle navi di 5-10 metri a causa del moto ondoso non trovano riscontro nella realtà dello Stretto di Messina, dove onde di 9 metri si sono verificate solo durante il maremoto del 1908. Inoltre, le navi hanno la capacità di ridurre l’altezza attraverso l’uso di alberi e fumaioli reclinabili e stive di zavorra, che abbassano la linea di galleggiamento. Queste operazioni sono comuni tra le grandi navi container che passano per il Canale di Suez sotto l’Al Salam Bridge, che ha un franco navigabile inferiore ai 72 metri del ponte sullo Stretto di Messina.

L’Ammiraglio Martello ha inoltre sottolineato che “il tema del franco navigabile del ponte sullo Stretto di Messina è stato ampiamente analizzato attraverso un approfondito esame del traffico degli ultimi anni nello Stretto, suddiviso per le diverse imbarcazioni”. Le conclusioni indicano che nessuna nave avrebbe avuto difficoltà nel transito sotto il ponte proposto. Questa analisi rassicura sull’adeguatezza del ponte per tutte le navi attuali, confermando la sicurezza e l’efficienza della progettazione.

