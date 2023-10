Operazione “Alto Impatto” a Sferracavallo e Vucciria

Le zone di Sferracavallo e Vucciria sono state il fulcro di un’intensa operazione delle Forze di Polizia, finalizzata a contrastare il fenomeno della movida cittadina. Questo fenomeno, spesso caratterizzato da assembramenti pubblici, abusivismo commerciale e illegalità diffusa, è stato oggetto di attenzione mirata da parte delle autorità.

L’obiettivo principale dell’operazione è garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, tenendo conto delle esigenze sia dei residenti che degli esercenti e dei loro clienti. Questa iniziativa è stata promossa seguendo le direttive del Ministro dell’Interno e le strategie condivise dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Le Forze dell’Ordine hanno pianificato servizi interforze integrativi per il controllo del territorio, con l’obiettivo di prevenire e contrastare non solo la criminalità diffusa ma anche qualsiasi forma di illegalità che incida sulla percezione di sicurezza delle comunità locali.

Il dispiegamento delle forze di sicurezza è stato notevole, coinvolgendo circa 130 unità provenienti dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri, dalla Polizia Municipale e dai Vigili del Fuoco nella zona della Vucciria. Durante questi servizi, sono state identificate 438 persone, tra cui 68 con precedenti penali e/o di polizia. La Polizia Municipale ha anche effettuato controlli in 3 locali, comminando sanzioni amministrative per un totale di 650 euro e mettendo sotto sequestro attrezzature per la diffusione sonora. Un’attenzione particolare è stata riservata alle persone soggette a misure di prevenzione del Questore.

Nella borgata marinara di Sferracavallo, le forze dell’ordine hanno implementato un dispositivo composto da personale del Commissariato di P.S. “San Lorenzo”, del Reparto Prevenzione Crimine e della Squadra Mobile. Durante i servizi, sono state identificate 196 persone, di cui 38 con precedenti penali e/o di polizia. Sono stati controllati 28 individui soggetti a misure di prevenzione e/o di sicurezza, 80 veicoli sono stati sottoposti a verifiche, con sanzioni al codice della strada che hanno raggiunto i 7.000 euro. Tre patenti di guida sono state ritirate, insieme a cinque carte di circolazione, mentre sono stati eseguiti un fermo e un sequestro amministrativo. Inoltre, sono state sottoposte a controllo amministrativo due attività di giostrai.

