inCucina – Pizza Cipolla & Peperoni, una soluzione veloce e gustosa

Preparare una pizza fatta in casa può sembrare una sfida, ma con il giusto approccio e gli strumenti adeguati, è possibile ottenere risultati eccellenti anche in poco tempo. Questa ricetta combina la praticità del Bimby per la preparazione dell’impasto con l’efficienza della Friggitrice ad aria per una cottura rapida e croccante.

Arricchita con cipolla e peperoni, questa pizza offre un equilibrio perfetto tra la croccantezza della base e la morbidezza del condimento. Ideale per una cena informale o un pasto veloce, questa versione casalinga della pizza soddisferà le tue esigenze senza compromettere il gusto.

Ingredienti

Per l’impasto:

– 250 g di farina 00

– 150 g di acqua

– 5 g di sale

– 5 g di zucchero

– 10 g di lievito di birra fresco (o 3 g di lievito di birra secco)

– 20 g di olio extravergine di oliva

Per il condimento:

– 200 g di passata di pomodoro

– 150 g di mozzarella

– 50 g di parmigiano grattugiato

– 1 cipolla

– 1 peperone (rosso o giallo)

– Basilico fresco (opzionale)

– Sale e pepe q.b.

– Origano q.b.

– Olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione

1. Preparazione dell’impasto:

– Inizia attivando il lievito: se usi lievito fresco, scioglilo in 150 g di acqua con lo zucchero e lascia riposare per 10 minuti. Se utilizzi lievito secco, aggiungilo direttamente alla farina.

– Metti nel boccale del Bimby 250 g di farina, il sale e il lievito (attivato o secco). Aggiungi 150 g di acqua e 20 g di olio. Impasta per 2 minuti a velocità spiga fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo. Se l’impasto risulta troppo appiccicoso, aggiungi un po’ di farina.

2. Lievitazione:

– Trasferisci l’impasto in una ciotola leggermente oliata, copri con pellicola trasparente e lascia lievitare in un luogo caldo per circa 1 ora, o fino al raddoppio del volume. La lievitazione è essenziale per ottenere una base della pizza morbida e ben aerata.

3. Preparazione del condimento:

– Prepara la salsa di pomodoro mescolando la passata con sale, pepe e origano a piacere. Per un tocco in più, puoi aggiungere un pizzico di zucchero per bilanciare l’acidità.

– Affetta sottilmente la cipolla e il peperone. Se desideri un sapore più intenso, puoi rosolarli in una padella con un po’ di olio extravergine di oliva per 5-7 minuti prima di aggiungerli alla pizza.

4. Insieme e cottura:

– Stendi l’impasto lievitato su una superficie infarinata fino a ottenere la forma desiderata. Per facilitare l’operazione, puoi usare un mattarello e una leggera spolverata di farina.

– Pre-riscalda la friggitrice ad aria a 200°C per circa 5 minuti.

– Posiziona la base della pizza nel cestello della friggitrice ad aria. A seconda delle dimensioni, potresti doverla tagliare in parti. Questo passaggio è cruciale per garantire una cottura uniforme e una crosta croccante.

5. Condimento e cottura:

– Distribuisci uniformemente la salsa di pomodoro sulla base della pizza. Aggiungi la mozzarella e il parmigiano grattugiato. Distribuisci sopra le fette di cipolla e i peperoni.

– Cuoci in friggitrice ad aria a 200°C per circa 8-10 minuti. I tempi di cottura possono variare a seconda della marca e del modello della friggitrice. È consigliabile controllare la pizza verso la fine della cottura per evitare bruciature.

6. Finitura:

– Una volta cotta, estrai la pizza dalla friggitrice ad aria e aggiungi basilico fresco se desiderato. Lascia raffreddare leggermente prima di tagliare e servire. Questo aiuta a mantenere la croccantezza della base e a facilitare il taglio.

Questa versione della pizza è pensata per essere semplice ma ricca di sapore, ideale per chi cerca una soluzione veloce e gustosa. Con questa ricetta, otterrai una pizza con una crosta croccante e un condimento saporito, il tutto grazie alla comodità del Bimby e della Friggitrice ad aria. Buon appetito!

